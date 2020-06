Milano, anziano ucciso a coltellate per una lite condominiale

Un uomo di 46 anni, Tommaso Libero Riva, è stato arrestato dalla polizia per l’omicidio di un vicino di casa di 68 anni, Giuseppe Alfredo Villa, accoltellato al culmine di una lite in un palazzo di Milano, in via Trilussa (zona Quarto Oggiaro). Secondo quanto appreso finora non è la prima volta che tra i due si verificano scontri e tensioni.

Il fatto è accaduto nel cuore della notte, intorno alle 2:45, quando il 46enne, che abita al piano di sotto, si è presentato armato di coltello da cucina davanti all’appartamento del vicino. Non è ancora del tutto chiara la dinamica della vicenda ma a quanto pare l’uomo, dopo un acceso diverbio, ha colpito l’anziano che vive con la moglie coetanea.

La vittima è stata trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, in gravi condizioni e in arresto cardiaco. Giunto al pronto soccorso è morto pochi minuti dopo l’arrivo, intorno alle 3.40. In seguito la polizia è riuscita ad intercettare e bloccare il 46enne che stazionava nel cortile dello stabile. L’uomo è stato accompagnato in questura dove è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario.

