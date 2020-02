Milano, ragazza coreana muore investita da un tram

Una ragazza straniera, di nazionalità coreana, è stata travolta e uccisa da un tram della linea 9 la scorsa notte a Milano. L’investimento, secondo quanto riferito dalla Polizia locale e dal 118, è avvenuto alle 23:30 nei pressi di una banchina tra i bastioni di Porta Venezia e piazza Oberdan.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi con due ambulanze, un’automedica, polizia locale e carabinieri, ma per la giovane turista non c’è stato nulla da fare. Insieme alla ragazza erano presenti anche tre amiche connazionali che fortunatamente sono rimaste illese, ma in evidente stato di choc sono state trasportate anch’esse, in codice verde, all’ospedale Fatebenefratelli.

Illeso l’autista del mezzo è stato ricoverato in codice verde. Al momento è al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’incidente.

