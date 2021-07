Moda e cinema Made in Italy alla 74esima edizione del Festival di Cannes

Non avevamo alcun dubbio che un evento di tale importanza portasse una ventata di meraviglia e l’apparizione di Bella Hadid ha decisamente fatto scalpore!

Nella sua prima giornata del Festival di Cannes, la modella americana ha indossato un abito bianco, con scialle nero incorporato, di Jean Paul Gaultier, e domenica ha rapito l’attenzione generale, con un abito nero a maniche lunghe di Schiapparelli: tessuto leggero, disegnato proprio dal suo direttore creativo, Daniel Roseberry; la scollatura profondissima sapientemente coperta da un gioiello a forma di polmoni: la collana aggrappata ad un seno perfetto e tonico, ed un risultato che non ha avuto eguali.

Lo stile dell’abito è sapientemente pulito – quindi elegante – colore basic, ma l’accento è sicuramente da porre sul gioiello, la cui immagine ha fatto immediatamente il giro del mondo e diventerà un must per chi vorrà stupire durante il resto dell’estate.

Certo non è stata l’unica sorpresa del Festival, perché grande spazio hanno avuto le acconciature – con l’Oreal Paris, anche quest’anno, dopo ben 24, partner ufficiale del Festival. Tra il raccolto di Bella ed il grey style di icone come Jodie Foster, Andie McDowell e Helen Mirren, è stata celebrata, oltre alla bellezza, anche la libertà dai capelli tinti e sono state protagoniste sfumature di grigio da far invidia al famoso film.

Sharon Stone a Cannes (Twitter)

Ospiti d’eccezione Kate Winslet e Sharon Stone

E non è l’unica sorpresa degna di nota: domani, 16 luglio, il Premio Oscar e Ambasciatrice L’Oréal Paris Kate Winslet, durante una cerimonia di premiazione, consegnerà il premio Lights On Women Award: un sostegno finanziario di 30.000 euro rivolto ad una regista emergente, scelta attraverso il concorso Cortometraggi del Festival di Cannes.

Che dire? Glamour e bellezza ovunque, e allora come non spendere qualche parola su Sharon Stone che è riuscita comunque a stupire, di certo con un look ben diverso da quello cui eravamo abituati: un abito a nuvola che somigliava più a quello del ballo delle debuttanti, ma si sa che quando un’attrice possiede personalità si può permettere di azzardare con un abito couture di Dolce & Gabbana, stile floreale/fiabesco per certi versi una provocazione.

Nanni Moretti al Festival di Cannes insime al cast del film “Tre Piani” (Instagram)

Il cinema italiano in gran spolvero al Festival di Cannes

Tra tanta bellezza non si può omettere l’orgoglio italiano di Nanni Moretti, col suo “Tre Piani“, film nel cui cast troviamo nomi d’eccellenza del cinema italiano come Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, unico rappresentante italico in concorso all’interno di una manifestazione dove la partecipazione del cinema francese è preponderante: sono ben sette i film d’Oltralpe su un totale di 24 pellicole.

Nonostante l’unica presenza italiana in concorso il Belpaese farà sentire il proprio ardore artistico anche nella sezione Fuori concorso grazie ad un fuoriclasse d’eccezione: si tratta di Marco Bellocchio che oggi in un’evento speciale presenterà il film documentario “Marx può aspettare“, scritto e diretto dallo stesso maestro. In questa edizione del Festival di Cannes il regista emiliano sarà insignito insieme a Jodie Foster di un importante riconoscimento alla carriera: la Palma d’oro onoraria.

Altre partecipazioni italiane avrebbero rappresentato un valore aggiunto, ma… C’est la vie, rimaniamo sempre i campioni d’Europa!!