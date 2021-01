Oggi la Commissione europea si incontrerà con AstraZeneca

Oggi Commissione europea ha convocato una riunione del comitato direttivo sui vaccini per discutere dei ritardi nelle consegne con AstraZeneca. Lo si apprende da fonti europee. Ieri sera, dopo l’annuncio dell’azienda britannica, la commissaria Ue, Stella Kyriakides, su Twitter, ha espresso “profondo scontento” anche a nome degli Stati membri.

In Italia 40mila persone hanno completato la prima e seconda dose vaccinale ha spiegato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, secondo il quale finora sono state somministrate “il 70% delle dosi consegnate” e nonostante i ritardi l’Italia è seconda in Ue per vaccini fatti dopo la Germania. Intanto diversi centri vaccinali denunciano la mancanza di siringhe proporzionate che consentirebbero di estrarre 6 dosi dalle fiale.