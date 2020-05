Ora la grande sfida della ripartenza con il sostegno de “Il Valore Italiano”

L’economia mondiale sta attraversando la più profonda crisi dell’ultimo secolo. In questo quadro preoccupante e pieno di incertezze a soffrire particolarmente è l’economia italiana, che da anni viveva una fase di trasformazione piena di difficoltà. Dopo la fase più acuta in cui il Coronavirus ha colpito in modo pesantemente la salute della popolazione soprattutto delle regioni del Nord Italia, adesso siamo entrati in quella che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha definito come Fase 2. È quella che si caratterizza con la ripresa delle attività produttive industriali e artigianali; commerciali in tutte le sue svariate forme e della fornitura di servizi e prestazioni professionali.

È una sfida complicata e difficile; per questo è fondamentale che venga sostenuta economicamente dalle Istituzioni: in primo luogo dallo Stato centrale con risorse proprie e fondi europei, che devono essere generosi e in misura importante a fondo perduto. In questo modo l’Europa ritornerà alla sua natura originaria, cioè ad essere Comunità e non un’Unione, come si è trasformata dal 1992 con il Trattato di Maastricht. Un’altra parte la devono le Regioni, che devono sostenere le specificità dell’economia territoriale e fornire risorse importanti alle attività.

La loro parte sono pronti a farla chi intraprende, che deve affrontare con rinnovato spirito, trovando le energie e la creatività che da sempre contraddistinguono l’italianità nel mondo. Accanto a loro ci devono essere tutte le forze vive e positive del Paese. Noi de “il Valore Italiano“, siamo pronti a fare la nostra parte. Oltre a continuare a fornire un’informazione puntuale e professionale, vogliamo fare di più: abbiamo deciso di offrire gratuitamente spazio di promozione con banner e servizi redazionali alle imprese e alle attività che valorizzano lo stile italiano, le peculiarità italiane.

È un azione concreta di promozione che rispecchia e richiama il nostro modo di essere ‘Valore Italiano‘. Siamo convinti che tutti insieme, ce la possiamo fare, perché con tutti i limiti che ognuno di noi conosce, siamo uno straordinario Paese.

Per accedere al servizio tel. allo 011/0464234, oppure inviare una email a info@ilvaloreitaliano.it