Palermo, arrestata la mamma della neonata positiva al Covid abbandonata

È stata rintracciata a Catania e arrestata dai carabinieri la mamma della neonata positiva al Covid abbandonata all’Ospedale dei Bambini di Palermo alla fine di ottobre. Un caso che ha indignato e scosso l’animo non solo dei cittadini siciliani ma l’Italia intera. Il reato contestato alla donna è l’abbandono di minore. Attualmente la piccola è completamente guarita dal Coronavirus.

Secondo quanto riportato da BlogSicilia, la madre della piccola aveva portato la piccola nell’ospedale palermitano per ricoverarla a causa delle condizioni di salute non buone. Dopo il ricovero pare che la madre si sia allontanata e al fianco dell’infante si siano alternate due donne: dalle informazioni frammentarie e non confermate pare si tratti della madre stessa e della zia. Dopo alcuni giorni di visita le due donne sono poi svanite nel nulla.

È già stata avviata un’inchiesta, coordinata dal pm Maria Rosaria Perricone, volta a fare luce sui motivi dell’abbandono e comprendere meglio il contesto familiare da cui proviene la bimba. Nel frattempo sono state avviate le procedure per trovare una nuova casa alla piccola.

Carlo Saccomando