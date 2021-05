Pavia: Non si affitta agli stranieri, il nuovo ‘non si fitta ai meridionali’?

Una storia quella capitata a Pavia ove una coppia si sarebbe vista rifiutare il contratto di affitto al momento della firma in quanto il marito, residente in Italia da 30 anni, con cui il proprietario si era sempre interfacciato telefonicamente, è risultato essere di colore. Motivazione, assurda, che ha portato il proprietario senza mezzi termini a far saltare l’accordo: ‘Mi spiace ma non affitto agli stranieri’

A nulla sono valse le giustificazioni della moglie, che poi ancora non comprendiamo perché le abbia date, giacché dinanzi ad una persona così palesemente ottusa, a nulla potevano valere, che ha cercato di spiegare che il marito vive in Italia da 30 anni, si è laureato a Pavia ed è un professionista affermato e con buona probabilità poteva fornire molte più garanzie di una qualsiasi altra persona.

Ma davvero, ci chiediamo, nel 2021 è ancora possibile sentire e tollerare frasi di questo tipo? Il ‘Non affitto agli stranieri’ sembra il new ‘non si fitta ai meridionali’ , molti sono certa, avranno fatto mentalmente il mio medesimo collegamento. Vediamo i dettagli del caso

Pavia, coppia si vede rifiutato affitto: ‘ No agli stranieri’

Chissà quanti di noi ricordano storie raccontate dai nostri padri o dai nostri nonni che ci avevano raccontato i disagi e talvolta l’umiliazione che avevano dovuto subire quando venuti al Nord per lavorare si sentivano dire o addirittura leggevano direttamente sugli annunci degli affitti: ‘Qui non si affitta ai meridionali’.

Il caso accaduto a Pavia, ricorda tristemente le stesse dinamiche, pregiudizi assurdi derivanti dal colore della pelle in questo caso, che portano le persone a doversi sentire in difficoltà nel momento in cui vogliono affittare casa. Che molti siano diffidenti nell’affittare la propria casa, può anche starci, ma che la selezione debba avvenire anziché sul trascorso e sull’affidabilità dell’individuo sul colore della pelle, pare davvero pura follia. Cosa garantirebbe, a questo signore, se così vogliamo ancora chiamarlo, che un italiano possa essere più affidabile rispetto ad una persona di colore?

Non affitto agli stranieri: affittare agli italiani é una garanzia?

Chi affitta sa purtroppo molto bene che non è che essere italiano sia una garanzia, si sentono storie di inquilini morosi che non pagano per mesi e che è difficile persino mandare via nonostante le inadempienze, oppure di quanti dopo aver ottenuto lo sfratto decidono di danneggiare l’abitazione giusto prima di abbandonarla.

Eppure a Pavia, a darne notizia il quotidiano ‘La Provincia Pavese’ si è arrivati a tanto.

Il proprietario non ha voluto sentire ragioni ed ha deciso di mandare all’aria il contratto a cui mancava solo la firma ultima, quando si è accorto che il marito della coppia che si é trovato dinanzi era di colore. La coppia non ha voluto denunciare il fatto all’autorità giudiziaria, ma lo ha comunque segnalato allo Sportello Antidiscriminazioni del Comune di Pavia.

Così ha dichiarato la donna al quotidiano ‘ La Provincia Pavese’: “Le persone devono capire che la discriminazione è una condotta illecita. Non è giusto escludere qualcuno per le proprie origini o per le proprie abitudini, nonostante su questo si sia fatta e si faccia ancora tanta propaganda politica per intercettare il consenso di persone che si lasciano ancora persuadere da certi ragionamenti”.