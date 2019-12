Popolare di Bari, altri nuovi iscritti nel registro degli indagati

BARI. Decine di nuovi fascicoli d’inchiesta sono stati aperti dalla Procura di Bari, dopo le denunce depositate negli uffici giudiziari dai risparmiatori della Banca Popolare di Bari. L’ipotesi di reato, in tutti i casi, è truffa aggravata. Ogni querela sta dando vita ad un’autonoma indagine, al momento a carico di persone da identificare.

La Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati per concorso in bancarotta due ex manager della Banca Popolare di Bari nell’inchiesta sul crac delle società del gruppo Fusillo di Noci (Bari). Sono Gianluca Jacobini, ex condirettore generale, figlio dell’ex presidente Marco Jacobini, e Nicola Loperfido, ex responsabile della direzione crediti. La banca, è l’ipotesi dei pm, avrebbe contribuito al dissesto delle società continuando a erogare credito e così aumentandone i debiti.