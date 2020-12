Quattro milioni di visoni saranno riesumati per essere cremati

La Danimarca ha deciso di riesumare per cremarli circa 4 dei 15 milioni di visoni che sono stati abbattuti perche’ portatori di una variante del coronavirus. Lo riporta la Bbc. Il procedimento non avverrà prima di maggio, quando non ci sarà più alcun rischio di contagio.

I visoni in questione sono stati sepolti in un’area militare nell’ovest del Paese e alcune delle loro carcasse sono riemerse riemersi a causa dell’azoto e del fosforo prodotti dalla loro decomposizione creando un rischio di contaminazione dell’aria. Tra l’altro nelle vicinanze ci sono un lago balneabile e una fonte di acqua potabile.