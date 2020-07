Realizzavano e trafficavano monete falsificate per il mercato italiano ed europeo

NAPOLI. Una banda che operava a livello internazionale nella produzione e nel traffico di monete false è stata sgominata a conclusione di indagini della Procura di Benevento; dall’alba i carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma e del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Benevento, coordinati dal procuratore Aldo Policastro, stanno dando esecuzione, sull’intero territorio nazionale e in alcuni Stati europei, a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 44 persone.

Tutti sono indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, avente natura transnazionale, finalizzata alla produzione e al traffico, spendita e introduzione di monete falsificate in Italia e all’estero e di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari stanno dando esecuzione anche ad un decreto di sequestro preventivo di numerosi beni e società, finalizzato alla confisca, per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel Comando provinciale dei carabinieri di Benevento alle 11.