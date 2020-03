Resta bloccata in casa con il cadavere del marito morto per il Covid-19

SAVONA. Seconda incredibile vicenda, dopo Napoli si è ripetuta nel savonese. Costretta a rimanere in casa con il cadavere del marito. E’ quanto accade a una donna di Borghetto Santo Spirito (Savona). Dopo il caso di alcuni giorni fa a Napoli (con Luca Franzese che mostrava su un video Facebook il cadavere della sorella Teresa, morta da ore nel letto matrimoniale) un episodio analogo nel savonese.

L’uomo, che da tempo mostrava sintomi riconducibili alla Covid-19, è deceduto nella notte, stroncato probabilmente da un malore. La moglie, anche lei potenzialmente infetta, ha chiamato subito i soccorsi ma i militi, una volta arrivati sul posto, hanno deciso di non entrare nell’alloggio. Trattandosi di un potenziale contagio, per rimuovere il cadavere sarà necessario attendere almeno 24 ore e l’esito dei tamponi. “Una situazione spiacevole che non so definire a parole – ha detto il sindaco Giancarlo Canepa, giunto sul posto – Sono vicino al dolore della donna e dei parenti che stanno vivendo questa situazione surreale”.