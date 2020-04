Riarrestato per lo stesso reato, detenzione e spaccio stupefacenti

CATANZARO. Arrestato per due volte in altrettanti giorni per lo stesso reato: detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Protagonista è un ventenne, A.P., di Fossato Serralta.

Il giovane fermato a bordo della sua auto per un controllo dai carabinieri di Pentone nell’ambito dei controlli per il contenimento del contagio da Covid-19, mercoledì scorso, pur essendo in regola con l’autocertificazione, è stato sottoposto a perquisizione veicolare e domiciliare e trovato in possesso di 40 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Arrestato in flagranza e posto agli arresti domiciliari. Il giorno successivo, giovedì, i militari si sono recati nell’abitazione del ventenne per la notifica di un atto giudiziario e si sono insospettiti per il suo comportamento trovandolo poi in possesso di altri 200 grammi di marijuana.