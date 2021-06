Ritrovato vivo il piccolo Nicola Tanturli: era in fondo ad una scarpata

Ad accorgersi della presenza del bimbo un giornalista Rai, Giuseppe Di Tommaso, durante le riprese di un servizio per la trasmissione 'La Vita in Diretta'.

Si conclude con il lieto fine la vicenda legata alla scomparsa nel Mugello: è stato ritrovato vivo il piccolo Nicola, il bimbo di appena 21 mesi scomparso dalla sua abitazione situata in una frazione di Palazzuolo sul Senio, nel Fiorentino. La notizia è stata resa nota dalla Prefettura. Secondo quanto emerge il bimbo, Nicola Tanturli, sarebbe stato trovato a circa tre chilometri dalla sua abitazione.

Il bambino è stato ritrovato grazie ad un giornalista della Rai, Giuseppe Di Tommaso, che in quel momento stava registrando un servizio per la trasmissione ‘La Vita in Diretta‘: risalendo il casolare nel quale abita la famiglia del bimbo l’uomo ha sentito alcuni rumori e lamenti che hanno attirato la sua attenzione.

Si trovava in fondo a una scarpata, a ridosso della strada e profonda venticinque metri ed è stato poi recuperato da un carabiniere, il comandante della stazione dei carabinieri di Scarperia Danilo Ciccarelli, che si è calato. Il luogotenente lo ha riportato sulla strada sterrata riconsegnandolo alla mamma.

I soccorsi prestati al piccolo Nicola subito dopo il recupero (Protezione Civile)

Il piccolo Nicola ha visto entrambi i genitori e poi è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale. Secondo quanto dichiarato dai soccorritori presenti in loco le sue condizioni di salute sarebbero buone e non desterebbero alcuna preoccupazione

“Il bimbo ha gli occhi aperti, adesso lo stiamo caricando sul Pegaso per portarlo in ospedale per controlli”. Così il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Gian Piero Philip Moschetti, che sta seguendo le operazioni di soccorso a Nicola. “Lo ha trovato un giornalista che seguiva i nostri nelle ricerche – afferma ancora -. Mi aspettavo di trovarlo, è il colpo di fortuna che capita a chi si sforza, la zona era satura di soccorritori e avevamo attivato un sistema efficiente”.