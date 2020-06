Roma, 14enne muore investito da un’auto sulle strisce

Un ragazzo di 14 anni, Mattia Roperto, è morto investito da un’auto nella tarda serata di ieri a Roma, mentre attraversava le strisce in via Cilea, una delle vie principali del quartiere Infernetto. Il giovane era di rientro da una serata trascorsa in pizzeria per festeggiare la fine della scuola con gli ex compagni delle medie.

Dopo l’impatto con la vettura il ragazzo prima avrebbe prima carambolato sul parabrezza dell’utilitaria, per poi precipitare sull’asfalto. Secondo le prime ipotesi sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono immediatamente intervenute numerose pattuglie della polizia locale e il personale sanitario, che ha provato a rianimare il ragazzino, ma non c’è stato nulla da fare.

Anche alcuni amici e i genitori del ragazzo sono accorsi sul posto dopo aver appreso la notizia. Mattia avrebbe compiuto 15 anni a ottobre. L’incidente è avvenuto a poca distanza da casa.

Al volante un giovane di 22 anni, che si è fermato e, rimasto sotto shock, é stato trasportato al Grassi per essere sottoposto agli esami di rito. Il giovane è stato arrestato e attualmente si trova al Gruppo Tintoretto della polizia locale in attesa del processo per direttissima. Secondo quanto si è appreso, è risultato positivo all’esame tossicologico.

“Era velocissimo, andava a 150 chilometri all’ora, io non ho mai visto correre uno così, poteva prendere me, potevo morire io“, ha raccontato a Il Messaggero un amico della vittima. Mattia frequentava il primo liceo al Democrito. Il ragazzo, che era uscito con un gruppo di compagni per festeggiare la fine della scuola, ha attraversato la strada con due amici. Avrebbero percorso il primo tratto di strada poi i due amici vedendo l’auto arrivare sono riusciti a indietreggiare mentre lui è stato centrato.

Norbert Ciuccariello