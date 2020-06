Roma, blitz contro i Casamonica: diversi arrestati e sequestri per 20 milioni

Lo Stato assesta un nuovo duro colpo nei confronti dei Casamonica: la polizia su richiesta della Direzione distrettuale antimafia da questa mattina all’alba sta eseguendo una serie di misure cautelari per associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni. Le ordinanze di custodia cautelare state emesse dal gip di Roma, su richiesta della Dia locale, nei confronti di presunti appartenenti al clan Casamonica.

Per la vasta operazione antimafia sono stati impiegati oltre 150 poliziotti del Servizio centrale operativo, della Squadra mobile di Roma e del commissariato ‘Romanina’. Su proposta del procuratore della Repubblica e del questore di Roma sono stati disposti sequestri di beni per un valore totale che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Contestualmente è stata data esecuzione al decreto di sequestro di beni ai fini della confisca emesso dal Tribunale di Roma.

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Twitter ha commentato positivamente la notizia parlando di “vittoria” per la capitale: “Grazie a Polizia di Stato, Procura Roma e Antimafia per blitz contro Casamonica. Sferrato nuovo duro colpo a clan: arrestate 20 persone e sequestrati beni per 20 mlm euro. Una vittoria per Roma e i suoi cittadini. Avanti.”

Grande soddisfazione trapela inoltre dalle parole di Carlo Sibilia, Sottosegretario del ministero Interno, che ha affermato: “Noi proteggiamo Roma dalla criminalità organizzata. Gli agenti della squadra mobile hanno messo a segno contro i Casamonica un altro colpo che la Capitale difficilmente dimenticherà. Arresti e confisca beni per 20milioni di euro: recuperiamo soldi dai clan!“.

Carlo Saccomando