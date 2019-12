Roma, due ragazze di 16 anni investite e uccise da un’auto

ROMA. Tragedia poco dopo mezzanotte a Roma nei pressi di Ponte Milvio, cuore della movida capitolina e luogo abituale di ritrovo del sabato sera. Due ragazze di 16 anni, Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, sono morte dopo essere state investite da un’auto il cui conducente, un 20enne si è fermato per tentare i soccorsi. Il ragazzo alla guida, Pietro Genovese, il figlio del regista Paolo. Il suo smartphone è stato sequestrato: l’ipotesi è che potesse essere al telefono al momento dell’incidente. I sanitari del 118, una volta arrivati sul luogo dell’impatto, non hanno potuto far altro che constatare la morte delle due ragazze.

Il giovane è stato poi trasportato all’Umberto I in stato di choc ed è stato sottoposto a test di alcol e droga. Sequestrata l’auto e anche il cellulare: verranno effettuati accertamenti per stabilire se al momento dell’impatto stesse utilizzando il telefono. La polizia locale sta ascoltando in queste ore diversi testimoni per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell’investimento. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di zona. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, si procede per omicidio stradale.

Secondo quanto si apprende, le giovani abitavano in zona, nel quartiere Fleming; Gaia è figlia di un ufficiale di complemento dei carabinieri in congedo da 32 anni. Le ragazze stavano attraversando corso Francia e le strade erano bagnate per la pioggia che è scesa copiosa sulla città.