Roma, rapina in casa Smalling: è caccia ai 3 rapinatori armati

Notte di terrore per il difensore della Roma Chris Smalling e per la sua famiglia. Poco prima dell’alba, intorno alle 4:55, tre banditi incappucciati si sono introdotti nella villa del calciatore, situata nel quartiere Appio Pignatelli, costringendolo ad aprire la cassaforte. All’interno erano custoditi alcuni gioielli in oro e tre Rolex.

A chiamare il numero di emergenza unico, 112, è stata la moglie Sam Cooke, con cui è sposato da giugno del 2017. I due hanno un figlio, il piccolo Leo Asher, che il prossimo 14 maggio compirà 2 anni. Le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute sul posto e sono alla ricerca dei tre rapinatori.

La Roma ha conquistato la semifinale di Europa League: è l’ottava semifinale europea di sempre

Per il roccioso difensore centrale inglese di origine giamaicane, che all’occorrenza può giocare anche nel ruolo di terzino destro, si tratta dell’ennesima disavventura in una stagione calcistica non molto fortunata. Un vero peccato visto che ieri la squadra giallorossa ha potuto festeggiare il passaggio in semifinale di Europa League, il risultato più prestigioso da quando nel 2009 ha preso il posto della storica Coppa Uefa.

Per la squadra capitolina si tratta dell’ottava semifinale europea di sempre, l’ultima era stata quella in Champions League del 2017/18 persa nella doppia sfida contro il Liverpool. Mentre il migliore risultato in assoluto raggiunto in Coppa Uefa è stata la finale del 1990/91 nella doppia sfida (all’epoca era prevista la finale unica) tutta italiana contro l’Inter persa per 2-1: 2-0 nell’andata a San Siro, 1-0 nel ritorno all’Olimpico.

Festa negli spogliatoi della Roma dopo il passaggio del turno in Europa League (Twitter)

Stagione sfortunata condizionata da troppi infortuni

Ieri il gigante britannico non era stato convocato per il match contro l’Ajax a causa di alcuni problemi muscolari alla coscia sinistra, conseguenza di un precedente infortunio al ginocchio sinistro che lo affligge da metà marzo e che lo ha costretto allo stop forzato di un mese. Senza dimenticare che lo scorso febbraio aveva subito un infortunio al bicipite femorale, mentre a novembre un’infiammazione al ginocchio e un’intossicazione alimentare, infine a ottobre una distorsione alla caviglia.

In totale sono 23 le partite a cui ha dovuto rinunciare in questa stagione: solo 3 le partite di Europa League disputate con una media di poco inferiore ai 45 minuti a gara, mentre in Serie A sono state 14 le partite disputate, di cui 10 per tutti i 90 minuti. Va inoltre considerato che la stagione del difensore è iniziata ufficialmente solo il 5 ottobre 2021, a causa dei tira e molla con il Manchester United, ex proprietario del suo cartellino, che lo ha ceduto definitivamente alla Roma.

I giallorossi affronteranno in semifinale il Manchester United, ex squadra di Smalling

Red Devils che torneranno prepotentemente nel destino di Smalling: la Roma affronterà il club inglese, allenato da Ole Gunnar Solskjær, nella semifinale di Europa League. Un palcoscenico che potrebbe permettere a Chris di togliersi qualche sassolino dalle scarpe visti i trascorsi, sempre se le sue condizioni fisiche lo permetteranno. Va inoltre sottolineato che Gianluca Mancini, già diffidato, ieri ha preso un giallo e salterà il match di andata.

Un motivo in più per sperare nel recupero del pilastro difensivo giallorosso che nel caso di passaggio del turno, e quindi raggiungimento della finale di Coppa, potrebbe lasciarsi alle spalle un’annata sfortunata sia dal punto di vista sportivo che personale.