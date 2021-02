Salerno, il marito rientra, l’amante si lancia dal balcone, scatta corsa al lotto

Complice il coprifuoco e le chiusure dei locali e degli alberghi, anche le scappatelle in tempo di pandemia si consumano direttamente in casa, fin qui nulla di eccessivamente strano, non fosse che quanto accaduto a Salerno, ha preso delle sembianze grottesche al punto da ricordare le commedie all’italiana dove l’amante, per evitare di essere beccato dal marito, si nascondeva a lungo sotto il letto, nell’armadio o sul balcone.

Infatti nella giornata dedicata agli innamorati, si sa la passione può annebbiare la vista, a farne le spese sono stati una coppia di amanti nella frazione Sant’Arcangelo, in quanto il marito, mentre loro stavano consumando un rapporto, forse già sospettoso del tradimento, si é presentato a casa prima del tempo, rispetto quanto detto in precedenza alla moglie, e per giunta in compagnia con fratello e padre della donna. E dell’amante? Nessuna traccia nonostante la lunga ispezione dei tre, non fosse per il tonfo sordo. Il povero malcapitato aveva deciso per l’unica via di fuga possibile: lanciarsi dal balcone, i dettagli di una storia che divenendo virale ha fatto scattare anche la corsa al lotto.

Salerno, l’amante per sfuggire al marito si lancia dal balcone e finisce in ospedale

L’amante non trovando altro modo per togliersi dall’impasse in cui si era cacciato e per paura della reazione del marito ha deciso di optare per il lancio dal balcone, che avrebbe potuto costargli, giacché l’appartamento era sito al secondo piano, ferite ben più gravi.

Per fortuna nessuna ferita eccessiva, l’amante impaurito dagli eventi, dopo aver optato per il volo si é accasciato a terra ma grazie al fatto di essere atterrato su delle sterpaglie ha riportato solo lievi escoriazioni e traumi alla spalle ed alle gambe, ma non si é potuto evitare l’arrivo del 118. Così il fatto é divenuto virale in quanto postato sui social con tanto di identità delle persone coinvolte, per giunta persone note in città per la loro professione.

Amante si lancia dal balcone, fatto diviene virale si punta al lotto

A cava de’ Tirreni e nell’intera Campania, dopo che la notizia é divenuta di dominio pubblico sui social, é scattata anche la corsa ai numeri del lotto.

In questi giorni, l’amante é stato dimesso oggi dall’ospedale, non si fa altro che giocare, come suggerisce la smorfia napoletana questa cinquina: 16 ( il tradimento=, 21 (l’amante), 41 (l’ospedale), 50 (il balcone) e 77 (le corna).

Insomma giornata particolare quella che hanno vissuto i due amanti giacché per quanto abbiano cercato di nascondere la loro relazione, con l’arrivo dell’ambulanza prima e dei carabinieri dopo sono stati abbondantemente scoperti. I social hanno purtroppo fatto il resto, non resta che sperare che almeno qualcuno, in tutta questa storia che é passata dal drammatico al grottesco in poche ore, riesca a centrare la cinquina.