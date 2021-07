Sanremo nel weekend diventa capitale della moda uomo

La Città dei Fiori, capitale della musica leggera italiana, nel fine settimana accende il riflettori sull‘alta moda. Infatti sabato 17 luglio, davanti al prestigioso e famoso Teatro Ariston, si terrà la sfilata “Moda Uomo a Sanremo”.

La manifestazione vedrà sfilare in Piazza Borea d’Olmo, dalle ore 21 in poi, le creazioni di alta sartoria maschile realizzate da 11 imprese artigiane italiane, di cui 3 piemontesi; esattamente: Sartoria Perrera (NO), Lino Spina (BI) e Franco Ferraro (VC).

Cristiano Gatti, Presidente di Confartigianato Biella e promotore dell’iniziativa, sarà il conduttore della sfilata, organizzata con lo scopo di rievocare ed omaggiare lo storico Festival dedicato ai capi sartoriali di linea maschile: la prima edizione si era tenuta proprio a Sanremo nel 1952.

Al défilé si potranno ammirare le più belle produzioni dei Maestri Sartori, provenienti da tutta Italia: Carlo Donati, Silvano Stevanella, Perrera, Franco Ferraro, Callisto, Lino Spina, Latorre, Italiano, Franco Puppato, Franco Bassi ed Emanuele Maffeis.

Cristiano Gatti, presidente Confartigianato Biella

Felici: “Confartigianato sta lavorando per il rilancio e lo sviluppo dell’alta sartoria maschile”

Il Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, Giorgio Felici, commenta: “Confartigianato Imprese vuole restituire lustro ad un settore che per anni ha continuato ad eccellere, valorizzandone lo straordinario esempio del ‘su misura’ e del “sartoriale”, la risposta italiana all’omologazione delle produzioni in serie. Compito di Confartigianato è essere più che mai elemento essenziale di sensibilizzazione per il rilancio e lo sviluppo dell’alta sartoria maschile, per troppi anni dimenticata”.

“La voglia di ricominciare dei nostri stilisti artigiani, di riaprire i laboratori e riprendere a creare è tanta – ha aggiunto Daniela Biolatto, Presidente Moda di Confartigianato Imprese Piemonte – l’artigianalità, in equilibrio tra passato e futuro, la creazione manuale, il pezzo unico confezionato a regola d’arte, sono valori etici ed estetici che sopravvivono alle burrasche esterne, perché sono l’espressione del DNA del Made in Italy”.

A Sanremo eccellenze del Made in Italy nell’ambito sartoriale come Gallo, Attolini e Fondazione Zegna

Il ricco programma della giornata sarà aperto dalla conferenza di presentazione e dall’inaugurazione della mostra dedicata ai Maestri Sartori, visitabile presso il Casinò di Sanremo fino al 17 agosto e promossa da Confartigianato Imprese, dal Comune di Sanremo e dal Casinò di Sanremo, con il Patrocinio del Ministero della Cultura, la collaborazione degli Annali della Moda del ‘900, del periodico Arbiter e dei “sartori e drappieri” che esaltarono ed esaltano il Made in Italy. Fra questi: Attolini, Gallo, Litrico, Drago, Fondazione Zegna e Piacenza 1733.

In contemporanea, sulla scalinata del Casinò, si svolgerà lo shooting fotografico con una ventina di modelli che animeranno il défilé serale.

Elisa N.