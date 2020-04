Sfonda la porta e un frammento di vetro gli recide un vaso sanguigno

PIACENZA. Una morte assurda…non c’è altro modo per definirla se non drammatica e, appunto, assurda. Ha sfondato con un calcio il vetro di una porta di casa, a quanto risulta durante una lite con la fidanzata convivente, e un frammento di vetro gli ha accidentalmente reciso un grosso vaso sanguigno della gamba. È morto così, dissanguato, un ragazzo di 28 anni a Piacenza. L’episodio è avvenuto in un’abitazione vicino a Rivergaro, in Valtrebbia, dove sono accorsi i sanitari del 118. Il 28enne è morto poco dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale di Piacenza. Accertamenti dei carabinieri di Rivergaro.

Sul corpo del giovane è stata disposta l’autopsia. La procura della Repubblica di Piacenza ha conferito l’incarico al medico legale per accertare con precisione la causa della morte, e ha aperto un fascicolo di indagine per atti relativi, al momento senza alcun iscritto nel registro degli indagati e senza ipotesi di reato.