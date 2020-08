Si cerca in una roggia il corpo di Sabrina Beccalli

CREMA. Il corpo di Sabrina Beccalli si troverebbe in una roggia vicino a Vergonzana, la frazione di Crema dove viveva la 39enne Sabrina Beccalli, di cui non si hanno notizie da Ferragosto, e i carabinieri hanno già chiuso la strada per avviare le ricerche.

La svolta emerge dall’interrogatorio di garanzia di Alessandro Pasini, che non si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip. Giulia Masci e ha risposto alle domande per circa un’ora e mezza. L’avvocato difensore, Paolo Sperolini, ha spiegato che “Pasini non ha confessato il delitto ma ha reso la sua versione”. Gli specialisti del Ris dell’Arma dei carabinieri stamani hanno effettuato i rilievi scientifici nell’appartamento della ex fidanzata di Pasini, il 45enne in carcere da tre giorni, accusato di omicidio e distruzione di cadavere, in relazione alla scomparsa della . Gli investigatori del Reparto, che già ieri pomeriggio avevano passato al setaccio l’abitazione dello stesso Pasini, hanno effettuato un sopralluogo anche a Vergonzana, nella zona dove è stata trovata bruciata l’auto della Beccalli.