Spacciatore troppo disinvolto a Bari, fermato dai Carabinieri

Singolare operazione dei Carabinieri in Puglia contro lo spaccio di stupefacenti. Gli uomini della Stazione di Bari Carrassi, nel corso di un servizio di pattuglia nel territorio cittadino, hanno arrestato un 53enne per spaccio di sostanza stupefacente.

Fin qui potrebbe sembrare una normale operazione, come ne avvengono diverse ogni giorno in ogni zona del paese. La singolarità del caso sta nel fatto che l’uomo è stato sorpreso mentre aveva posto in vendita in bella evidenza delle bustine di sostanza stupefacente, facendo commercio, come se si trattasse di generi consenti, su un marciapiede del quartiere San Pasquale. L’incauto “commerciante”, alla vista dei Carabinieri, ha immediatamente raccolto le bustine, dandosi a precipitosa fuga.

Dopo un breve inseguimento a piedi, però, è stato bloccato in via Castromediano ove, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di gr. 20 di “marijuana” e gr. 10 di “hashish” per un totale di 26 dosi già confezionate e pronte per la vendita, nonché ad una modesta somma: 85 euro in contanti, probabilmente ricavati dall’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.