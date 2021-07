Un progetto, un album e finalmente un live. Stefano Bollani porta le sue “Piano Variations on Jesus Christ Superstar” al Musart Festival di Firenze, mercoledì 21 luglio (ore 21,15) in piazza della Santissima Annunziata.

Stefano Bollani reduce dal successo della trasmissione Via dei Matti n.0 condotto con la moglie Valentina Cenni nella passata stagione televisiva di Rai3, ha deciso di portare in concerto un sogno che aveva nel cassetto da anni: la colonna sonora da lui riarrangiata del film “Jesus Christ Superstar” e lo fa all’interno del Musart Festival di Firenze, mercoledì 21 luglio in piazza Santissima Annunziata.

“Piano Variations on Jesus Christ Superstar è una versione inedita e strumentale per pianoforte solo, ma che custodisce come un tesoro l’originale” ha dichiarato l’artista “Ho scelto la forma del pianoforte solo perché la storia d’amore è tra l’opera rock e me – spiega Bollani – è una storia d’amore cresce in bellezza se resta intima”.

Stefano Bollani aveva solo 14 anni quando vide per la prima volta il film “Jesus Christ Superstar” e fu per lui un’esperienza travolgente: si innamorò della musica, della storia, dell’atmosfera, delle scene e impara presto tutte le parole dei testi, ma non osa, ai tempi, suonarne la musica.

Gratitudine per il permesso ricevuto da Andrew LIoyd Webber

A 50 anni dalla pubblicazione dell’album originale “Jesus Christ Superstar”, Stefano Bollani ha creato la sua personale versione del capolavoro di Andrew LIoyd Webber & Tim Rice, con il benestare del compositore inglese. Stefano Bollani, grato per l’eccezionale permesso ricevuto da Andrew LIoyd Webber di reinterpretare la sua opera cult, si è liberamente, ma rispettosamente, avvicinato al capolavoro improvvisando sui motivi originali e sulle canzoni seguendo il suo guizzo giocoso e il suo spirito musicale, formato dalle tante tradizioni musicali, dai tanti generi e incontri che hanno influenzato, forgiato e consolidato quello che è considerato il suo linguaggio musicale.

Per omaggiare e per far sì che la sua musica trasmettesse il calore e la profondità dei personaggi meravigliosamente forti del film di Lloyd Webber & Rice, Bollani nel suo “Piano Variations on Jesus Christ Superstar” ha deciso di avere il pianoforte intonato a 432 Hz, una scelta inusuale che permette di restituire un suono caldo, suadente, profondo e al tempo stesso un suono limpido.

A partire dall’album, Stefano Bollani si esibisce in concerto con “Piano Variations on Jesus Christ Super-star” seguendo la trama della storia.

IL Musart Festival, in programma fino al 27 luglio in uno dei luoghi più suggestivi di Firenze ospita artisti noti in Italia e nel mondo: Roberto Bolle, Edoardo Bennato e Orchestra della Toscana, Stefano Bollani, Luka Šulić, Fiorella Mannoia, Niccolò Fabi, Vinicio Capossela, Enrico Pieranunzi Programma, informazioni e aggiornamenti sul sito ufficiale http://www.musartfestival.it

Biglietti e modalità d’acquisto

I biglietti – da 28,75 a 51,75 euro – sono in disponibili online sul sito ufficiale www.musartfestival.it (info info@prgfirenze.it) e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (info tel. 055.210804). Biglietti in vendita anche la sera del concerto presso la biglietteria Musart in piazza Brunelleschi.

Ricordiamo che restano validi i biglietti emessi per il 21 luglio 2020, data originaria del concerto, poi riprogrammato per l’emergenza Covid: è possibile che la posizione scelta possa subire variazioni che permettano l’applicazione delle norme di sicurezza.

Gli extra pervisti in origine dalla formula Gold Package non potranno essere erogati, a chi ha acquistato questo tipo di biglietti verrà rimborsata la quota inerente ai servizi aggiuntivi, i tagliandi rimarranno validi per assistere allo spettacolo.