La climatizzazione è sicuramente un elemento cruciale per il lavoro all’interno di capannoni industriali o grandi aree. Riuscire a mantenere una temperatura adeguata può essere però una sorta di chimera per moltissime aziende. Questo perché spesso si utilizzano dei condizionatori classici, uguali in tutto e per tutto a quelli che usiamo a casa, che non hanno né le capacità né la potenza necessaria per il trattamento dell’aria su superfici fino ai 5000 metri quadri e oltre.

Fortunatamente però esistono aziende specializzate proprio nel settore della climatizzazione industriale come Tecsaving.

Perché scegliere Tecsaving

Tecsaving, azienda tutta italiana con sede a Vicenza, si è rivelata essere estremamente innovativa nel mercato del condizionamento industriale. Questo per svariati motivi. Si parte, senza dubbio, dalla grande professionalità del team, dagli anni di specializzazione e di studio, finendo poi con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia nell’ambito del settore dell’efficientamento energetico.

La tecnologia usata dagli impianti di climatizzazione industriale

Gli impianti di climatizzazione industriali proposti infatti sfruttano la tecnologia della pompa di calore aria-aria e sono dotati di due moduli, uno interno ed uno esterno, modulabili e facili da installare. Questo permette quindi, in un futuro e laddove dovesse servire, di spostare l’impianto in un’altra sede senza dover fare troppa fatica.

I punti di forza dell’azienda vicentina

Inoltre, grazie alla loro potenza, sono in grado di riscaldare o rinfrescare ambienti che vanno dai 300 ai 5000 metri quadri ed oltre e sono molto silenziosi. Questo non è un elemento da sottovalutare. Dover lavorare in un ambiente in cui il rumore è assordante può rendere gli operai e i tecnici meno produttivi e più facilmente sottoposti a distrazione.

Ma uno degli aspetti più dirompenti è la possibilità di poter controllare da remoto ogni parametro di funzionamento. Questo consente di trovare, in funzione del capannone, la migliore configurazione di ogni unità (ad esempio la portata dell’aria, il differenziale tra temperatura di aspirazione e produzione, la potenza assorbita, la programmazione delle fasce orarie di funzionamento ecc. ecc.) per la soddisfazione del cliente e la gestione ottimale dell’intero parco macchine da parte del fornitore.

In ultimo gli impianti di condizionamento industriale Tecsaving permettono anche di sfruttare gli incentivi statali per l’acquisto, riuscendo così ad abbattere l’importo dell’investimento.

Insomma, Tecsaving è l’azienda innovativa di riferimento nel mercato della climatizzazione industriale e la risposta giusta alle vostre esigenze. Avere un ambiente di lavoro con una temperatura idonea è fondamentale: chi lavora si sentirà maggiormente a suo agio e anche i macchinari ne beneficeranno evitando di andare incontro a malfunzionamenti e ad un deterioramento anticipato.