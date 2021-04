Torino, sgomberata casa ATC occupata da mesi: dichiarazione di Magliano

Il fenomeno delle occupazioni abusive è purtroppo sempre più in crescita e spesso i cittadini devono accontentarsi, con molta amarezza, di segnalare il caso alle autorità senza vedere seguito alle loro richieste. Spesso la presenza di figli minori nelle famiglie che abusivamente occupano le unità abitative libere rende il tutto ancor più complesso.

Ma nel nostro caso possiamo dire che l’operazione congiunta di una condomina dell’appartamento sito in via Togliatti 15, Niebe Fontanillas, della nostra segnalazione alla Presidente di Quartiere Mirafiori Sud nonché Consigliere di Circoscrizione 2, Elena Zeppola, e del provvidenziale aiuto del Consigliere regionale Silvio Magliano ha avuto la meglio.

Ieri infatti l’unità abitativa ATC occupata abusivamente da gennaio è stata finalmente sgomberata da 7 operatori del Comune. I dettagli dell’operazione e le dichiarazioni del Presidente di Quartiere e del Capogruppo Moderati del Consiglio Comunale Torino.

Torino casa ATC sgomberata: i fatti

La casa ATC è stata occupata da gennaio, dopo che la precedente proprietaria è purtroppo deceduta, i condomini notando infrazioni ripetute ai danni dell’appartamento e odori maleodoranti provenienti dal medesimo hanno subito allertato l’amministratore. Il quale ha segnalato con denuncia alle autorità il problema, senza però riuscire ad ottenere lo sgombero degli stessi occupanti. La casa, inoltre, presentava condizioni in realtà invivibili anche per gli occupanti stessi in quanto era già sprovvista di luce e di gas, staccati nella speranza di convincere queste persone allo sgombero volontario dell’immobile.

Gli abusivi di etnia Rom hanno, invece, dalla loro letteralmente distrutto l’appartamento, danneggiando anche le parti comuni, non avendo le chiavi per entrare hanno infatti rovinato il portone d’ingresso, rotto la porta dell’appartamento ed i vetri della stessa. Hanno inoltre sradicato tutto quanto era all’interno dell’appartamento accatastando immondizia e resti di mobili nelle parti comuni esterne, cortile, del condominio stesso. La situazione era divenuta invivibile, vuoi per l’odore insopportabile che usciva dall’appartamento, vuoi per i primi atti di violenza, aggressioni verbali e fisiche, ai danni dei condomini che cercavano nei limiti del possibile di tenere pulito almeno l’atrio dove venivano lasciati passeggini ed altro.

Niebe Fontanillas ha così deciso di chiederci aiuto affinché potessimo dare voce al malessere di cui lei si faceva portavoce, ma che riguardava tutti i condomini del condominio, ci teniamo a precisare che tutti gli altri alloggi sono ormai di proprietà, solo quello occupato che era stato occupato abusivamente al 1 piano è ancora ATC. Ci ha perfino chiesto se potevamo fare in modo il servizio arrivasse a ‘Striscia la Notizia’ pur di avere la giusta visibilità e un’azione rapida. Palpando lo sconforto più totale abbiamo pensato di rivolgerci a Elena Zeppola, Consigliere di Circoscrizione 2 nonché , che si è subito attivata coinvolgendo il consigliere Regionale Silvio Magliano che ha preso a cuore la situazione ed ha immediatamente agito, portando allo sgombero dell’appartamento già nel primo pomeriggio. Commozione e gratitudine da parte della condomina che già nel primo pomeriggio ci ha chiamato per ringraziarci e soprattutto per ringraziare tutti coloro che hanno agito tempestivamente, Elena Zeppola e Silvio Magliano in primis. Eccovi le loro dichiarazioni:

Torino, casa Atc sgomberata: dichiarazione di Elena Zeppola

Così Elena Zeppola: “Nel momento in cui mi è arrivata la segnalazione mi sono attivata e mi sono rivolta alla persona di cui mi fido e so che prende a cuore queste problematiche, ho raccontato tutto a Magliano, quello che stava succedendo, le condizioni di queste persone, perché ricordiamo che la civiltà e da entrambi i lati e la sicurezza e da entrambi i lati, perché delle persone che vivono senza luce e senza gas sono delle persone che comunque non vivono in condizioni di sicurezza e dunque dopo la mia segnalazione, il consigliere regionale si è subito attivato.

In realtà sono io che devo ringraziare te e la condomina che ha deciso di chiederti/ci aiuto in quanto noi non sapevamo che quell’alloggio fosse occupato abusivamente, anzi mi avevano detto altre persone che era stato assegnato dal comune, dunque non sapevamo dell’occupazione. La determinazione del consigliere regionale è stata certamente decisiva, ma in questo contesto è la forza della collaborazione ad aver fatto la differenza, uniti siamo giunti in breve tempo al ripristino della normalità”.

Torino, sgomberata Casa in via Togliatti 15: la dichiarazione di Silvio Magliano

Silvio Magliano: “Quello delle occupazioni abusive è un fenomeno in crescita e purtroppo sempre meno controllato e gestito. Che sia sventata una sola occupazione su tre è un dato preoccupante, così come preoccupante è l’inadeguato numero di case disponibili per chi è in lista d’attesa. L’azione dei Comuni è spesso clamorosamente lenta. Spesso gli alloggi sono occupati nel periodo di latenza, nelle more di essere assegnati: ciò avviene perché non sono né difesi né protetti.

Chi, come me, ha un ruolo da Consigliere non ha altra possibilità che fare segnalazioni, presentare atti in Aula e tenere alta l’attenzione mediatica rilasciando, sul tema, dichiarazioni. Manca un piano strutturale di difesa delle unità abitative libere; di certo non possiamo pensare che il compito di fare da sentinella spetti ai vicini di casa. In alcuni casi, come questo, dopo la segnalazione avviene lo sgombero, ma è un caso su tre. Davvero troppo poco“.

Non resta che ringraziare per il lieto fine Elena Zeppola, Consigliere di Circoscrizione 2, Silvio Magliano, Consigliere Regionale, per la tempestività e la presa a cuore del problema.