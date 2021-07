Tragedia nel Nuorese, Poliziotto investito e ucciso mentre presta soccorso

Marino Terrezza, 37enne originario di Cassino alle 8 di stamane si era fermato sulla statale 131 Dcn a Posanda per prestare soccorso a un automobilista in panne.

Un agente della polizia stradale è morto in servizio travolto da un furgone mentre stava cercando di soccorrere un’automobilista in panne. La tragedia è accaduta questa mattina nel Nuorese, sulla strada statale 131 Dcn a Posanda.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara ma secondo le prime informazioni Marino Terrezza, 37enne originario di Cassino ma residente a Orosei (Nuoro)e in servizio alla Polstrada di Nuoro, poco dopo le 8 di stamane si era fermato sul quel tratto stradale per prestare soccorso a un automobilista fermo a causa di una gomma forata. All’improvviso è sopravvenuto un furgone che lo ha investito e l’ha sbalzato fuori dalla carreggiata per circa 15 metri. Il poliziotto ha battuto violentemente la testa e riportato molti altri traumi al corpo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, accorsi con un’automedica e l’elisoccorso, che hanno provato a rianimarlo per circa un’ora, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Per capire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità sono in corso i rilevamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Siniscola e della squadra rilievi del Nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro. Presenti anche gli agenti della Polstrada con il comandante dalla Stradale di Nuoro, Leopoldo Testa.

Marino Terrezza

Il segretario di ES Polizia: “Perde la vita l’ennesimo nostro eroe”

“Siamo vicini ai congiunti di Marino Terrezza, assistente della Polizia di Stato, in servizio presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Siniscola che ha perso la vita stamattina nei pressi di Posada. – ha dichiarato Vincenzo Chianese, segretario generale di ES Polizia – Era un professionista sempre disponibile e benvoluto da tutti, l’ennesimo nostro eroe”

La Siulp di Nuoro (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) ha manifestato il proprio cordoglio alla famiglia attraverso un accorato post pubblicato sui social: “Un’altra tragedia ha colpito nuovamente la Polizia di Stato nella provincia di Nuoro. Un altro collega, in servizio, ci ha prematuramente lasciato mentre prestava soccorso ad un utente della strada. Un abbraccio a tutti i colleghi della Polizia Stradale. Le più sentite condoglianze alla famiglia. R.i.p. Marino. Che la terra ti sia lieve“.