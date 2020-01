Travolge con l’auto gruppo di turisti: 6 morti e 11 feriti in Alto Adige

BOLZANO. Incidente drammatico nella notte: un’auto è piombata su un gruppo di giovani turisti appena usciti dalla discoteca. Tragico il bilancio: morti 6 giovani tedeschi, di età compresa tra 20 e 25 anni, e undici feriti, tra cui due giovani altoatesini. L’incidente è avvenuto a Lutago, nei pressi di Brunico, in valle Aurina. Sei giovani sono morti sul colpo, mentre 11 hanno riportato ferite. Tre di loro sono in gravi condizioni. Trai feriti una donna che è stata trasferita d’urgenza di notte con l’elicottero del Aiut Alpin alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria.

Dopo aver passato la serata in una discoteca, la comitiva si trovava accanto a un pullman turistico quando è stata centrata in pieno da un’automobile. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente dove, oltre alle sei vittime, ci sarebbero diversi feriti. Intanto, l’automobilista che ha provocato l’inidente è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e lesioni stradali. Si tratta di un 28enne della zona, che sarebbe risultato positivo all’alcoltest.