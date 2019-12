Un vivaista regala gli alberi di Natale al Comune in rosso

LAVAGNA. Alberi di Natale a Lavagna: in alternativa a quello a cui il Comune in dissesto finanziario ha rinunciato – come noto per dirottare piuttosto i fondi disponibili al recupero della cappelletta al piano terra di Palazzo Franzoni – eccone arrivare numerosi, più piccoli, dono di Paolo Corsiglia, titolare dell’omonima azienda florovivaistica.

Gli alberi donati da Corsiglia sono stati posti in varie zone della città: Cavi Borgo, Arenelle, Piazzetta della Madonna del Ponte, Chiesa di Corso Genova, Piazza della Libertà, U Bronzin, Via Roma, Piazza V. Veneto. Il comune in dissesto finanziario non ha potuto comprare alberi di Natale e relativi addobbi e così non solo il vivaista ne ha regalati e collocati 17 mentre i cittadini, grazie al tamtam sui social hanno provveduto a addobbarli. Succede a Lavagna, cittadina del Tigullio. Nelle casse del comune non ci sono i soldi per pagare i dipendenti figuriamoci per l’acquisto degli alberi di Natale. Dopo che gi abeti sono stati regalati dal generoso vivaista i cittadini hanno deciso per il ‘libero addobbo’ e tutti hanno portato, e installato, palline, luci e decorazioni varie”. “Non ho parole per definire l’attaccamento alla propria città da parte dei cittadini – ha detto il sindaco Mangiante – li ringrazio tutti quanti”.