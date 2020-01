Una bimba di 7 anni muore fra le fiamme della casa, salve sorellina e mamma

FERMO. Tragedia nei pressi di Fermo. Una bambina di circa 7 anni è morta in un incendio divampato per cause ancora in corso di accertamento in un’abitazione a Servigliano (Fermo).

Sono salve invece la mamma e la sorellina di poco più piccola, che sono riuscite a lasciare la casa che si trova all’ingresso del paese. La madre si è svegliata a causa dell’odore acre del fumo ed è riuscita a portare fuori casa la figlia più piccola, poi ha tentato di rientrare in casa per prendere la più grande, ma non ci è riuscita. La piccola comunità di Servigliano è scossa dalla drammatica tragedia.