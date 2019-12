Una serie di scosse di terremoto registrate nel potentino

POTENZA. Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata avvertita nel Potentino alle ore 22.32. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’epicentro è stato registrato a Pignola, a pochi chilometri dal capoluogo lucano. Nel giro di pochi minuti sono state registrate altre tre lievi scosse, due di magnitudo 1.7 e una di magnitudo 1.5.

Finora non sono stati segnalati danni a cose e persone. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a cose e persone. “Al momento, sentiti i vigili del fuoco e la sala operativa della protezione civile, non ci sono segnalazioni”, scrive in un post il sindaco di Pignola, Gerardo Ferretti.