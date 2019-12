Venezia, torna l’incubo acqua alta e le previsioni sono allarmanti

VENEZIA. Peggiora la previsione di marea per stamane a Venezia, con una possibile punta di 150 cm di acqua alta alta alle 9.40. Lo comunica il Centro maree del Comune. L’onda di sessa – il movimento oscillatorio dell’Adriatico – “non presenta la usuale attenuazione. Possibile massimo di 145-150 cm alle ore 9:40” precisa l’avviso del centro di previsione. Nelle stazioni di rilevamento in mare la marea tocca già in questi momenti i 147 cm in città sta salendo, ed è intorno ai 115 cm. L’acqua alta sul medio mare si è fermata a 120 centimetri. Una marea sostenuta, anche se non è stato toccato il picco di 130 centimetri previsto per le 10.30. Secondo quanto spiega l’Ufficio previsioni maree del Comune questo è dovuto all’effetto del vento, che è cambiato da Scirocco a Bora, evitando l’oscillazione sull’alto Adriatico. In mare si è arrivati a 129 centimetri. Le condizioni dovrebbero migliorare nel pomeriggio, mentre da domani ci si attende un picco di 140 centimetri.

Oggi, quindi, lo scenario è stato migliore di quello previsto nella serata di ieri. Acqua alta a Venezia anche ieri, disagi a Murano e Burano

L’acqua alta ha interessato Venezia anche ieri, sabato 21 dicembre, toccando i 120 centimetri sul medio mare alle ore 7.40, al di sotto di una previsione, stimata ieri dal Centro maree del Comune, in 130 centimetri. Si tratta comunque di una marea molto importante, codice arancione, che ha interessato tra il 37% e il 46% del suolo del centro storico lagunare a cominciare da piazza San Marco. Il fenomeno si sta ripresentando oggi, secondo il Centro maree del Comune di Venezia. Ieri dalle isole di Murano e Burano sono arrivate proteste da parte della popolazione per il fatto che, malgrado una previsione di oltre 130 centimetri, non sia stato diffuso l’allarme: “Un improvviso guasto tecnico agli apparati di comunicazione del sistema di allertamento posizionati sul campanile di San Francesco della Vigna – spiega Alvise Papa, responsabile del Centro maree – ha impedito l’attivazione delle sirene di Murano e Burano. La popolazione è stata avvisata attivando tutti i canali informativi (sms, Canali Telegram, email, segreteria telefonica, …) e con l’ausilio dei volontari della Protezione Civile”.