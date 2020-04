Vietri, straordinaria iniziativa il Comune “batte moneta” per i bisognosi

POTENZA. Un’iniziativa straordinaria, davvero geniale ed unica. Banconote “coniate” per l’emergenza coronavirus a Vietri di Potenza, con tagli da cinque e dieci euro, da destinare a famiglie bisognose: le potranno ricevere per un valore equivalente che parte da un minimo di 200 euro fino a un massimo di 800, in relazione al numero di componenti del nucleo familiare.

L’idea è venuta all’amministrazione comunale : “Abbiamo pensato che in questo momento – ha spiegato il sindaco, Christian Giordano – fosse necessario mettere a disposizione della comunità uno strumento facile da utilizzare e allo stesso tempo capace di garantire trasparenza e tracciabilità”.

Norbert Ciuccariello