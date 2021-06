Vino, asta record per Barolo Tabai

Unico e inimitabile l’edizione limitata del barolo Tabai 2016 viene prodotto in 388 esemplari. Quella 2016 è stata un’annata incredibile per quello che viene considerato il vino rosso più snob del mondo. L’edizione limitata della cantina Tabai é stato battuto all’asta sino alla soglia di 1200 euro a bottiglia.

Un vino esclusivo che lo rende anche un prestigioso bene rifiugio da investimento visto che il suo prezzo sta decollando. Una vera occasione per collezionisti e amanti del buon vino. Si presenta di colore rosso granato con riflessi aranciati. Al naso è complesso, persistente ed intenso.

In questo Barolo note fruttate e floreali (viola, vaniglia) si accompagnano note più speziate e di goudron. In bocca è potente, equilibrato ed elegante, un vino di grande personalità. Il Barolo viene apprezzato per la sua cultura, per la sua la tradizione ma, soprattutto per il suo duro lavoro, che consente la produzione di un prodotto dalla qualità eccellente, grazie alla quale il vino continua a mantenere la sua presenza sul mercato e ottenendo sempre più consensi e riscuotendo conferme d’immagine oltre che di gradimento per i più importanti collezionisti in campo nazionale ed internazionale