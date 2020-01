Virus Cina, nave da crociera bloccata a Citivavecchia. Controlli in corso

Una nave da crociera della Costa Crociere è stata bloccata al porto di Civitavecchia a causa della febbre alta riscontrata su due passeggeri di origine asiatica che ha fatto scattare il protocollo d’emergenza coronavirus. Si tratta di marito e moglie cinesi di Hong Kong, che presenterebbero sintomi come febbre e problemi respiratori. La coppia, salita da Savona qualche giorno fa, era arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio.

I due sono stati raggiunti dai medici dell’ospedale Spallanzani di Roma per effettuare i test: stati presi i campioni dai due asiatici e portati d’urgenza a Roma per una verifica. I sanitari intervenuti a bordo fanno parte della task force d’emergenza coronavirus, da poco allestita dalla Asl locale, la cui sala operativa è stata potenziata dal ministero della Salute.

Sulla nave sono attualmente presenti circa 6 mila persone tra passeggeri e personale di bordo, in attesa dei controlli sanitari e di poter ottenere il via libera per scendere. Tutti gli autobus e la macchina organizzativa che aspettava lo sbarco dei crocieristi per portarli in tour a Roma è ferma.

Norbert Ciuccariello