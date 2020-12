Accadde oggi… nel 1538 papa Paolo III scomunica Enrico VIII, re d’Inghilterra

Il 17 dicembre 1538 papa Paolo III proclamò la scomunica di Enrico VIII, re d’Inghilterra. La goccia che fece traboccare il vaso, infatti, fu l’attacco mosso da Enrico contro i luoghi di culto cattolici in Inghilterra, il cui culmine fu la distruzione del santuario di San Tommaso Becket a Canterbury.

Sebbene il ruolo di Enrico nel processo dello Scisma Anglicano sia ben noto, così come i numerosi matrimoni che diedero il via alla riforma, quello che è interessante notare è che la sua scomunica formale (e finale) non fu la diretta conseguenza dell’annullamento del matrimonio con Caterina d’Aragona e della successiva unione con Anna Bolena, come molti credono, ma piuttosto la la distruzione del santuario di Canterbury intitolato a San Tommaso Becket nel settembre 1538.

La perdita di una delle principali mete di pellegrinaggio d’Europa non poté più rimanere impunita e, nel dicembre seguente, papa Paolo III emise la Bolla Papale che dichiarava la scomunica definitiva di Enrico VIII.