Accadde oggi… nel 1929 una striscia con Braccio di Ferro appare su un quotidiano

E’ il 17 gennaio del 1929 quando Braccio di Ferro, un personaggio dei fumetti creato da Elzie Crisler Segar, appare per la prima volta con una striscia su un quotidiano d’Oltreoceano. Per la precisione, il personaggio esordisce nella striscia a fumetti Thimble Theatre (Popeye) (traducibile come “piccolo teatro”.

Fra i più celebri personaggi dei fumetti di tutti i tempi, raggiungerà presto una notevole popolarità, tanto che nel 1933 gli verrà dedicata una serie di cortometraggi animati cinematografici realizzati dai Fleischer Studios e intitolata Popeye the Sailor, da subito molto popolare. In Italia farà la sua prima comparsa nel marzo 1935 su una tavola dal titolo “Il teatro dei bei tipi“) che solo successivamente venne rinominata Popeye.

Nel corso degli anni il personaggio appare anche in comic book, in cartoni animati televisivi, in videogiochi, pubblicità ed è stato oggetto di un diffuso merchandising; nel 1980 il regista Robert Altman ne trae un film; nel 2002 TV Guide classifica il personaggio al 20º posto nella sua lista dei “50 Greatest Cartoon Characters of All Time“. Nel 1995 è una delle venti serie a fumetti incluse nella serie commemorativa di francobolli statunitensi Comic Strip Classics.