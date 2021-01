Accadde oggi… nel 1954 vanno in onda le prime trasmissioni Rai

E’ il 3 gennaio 1954 quando in Italia iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive, su un unico canale, della Rai-Radio Televisione Italiana. In questa data va anche in onda la prima edizione del telegiornale, con il semplice nome di Telegiornale, con cui andrà in onda fino al 1976. Sono le 20.45 e a dirigerlo è il direttore generale dell’ente Vittorio Veltroni. La durata è di 15 minuti e a leggere le notizie è Riccardo Paladini. Dal 3 febbraio 1957, con la nascita di Carosello, l’orario di messa in onda viene anticipato alle 20.30, e dal 2 dicembre 1973 alle ore 20, per effetto della politica di austerity. Quest’ultimo orario è tutt’oggi in vigore per il TG1.

Sempre quel 3 gennaio 1954 l’annunciatrice Fulvia Colombo dà avvio alle trasmissioni televisive regolari del Programma nazionale, l’attuale Rai 1. Il primo programma televisivo in assoluto è Arrivi e partenze. Va in onda alle 14.30, subito dopo la cerimonia inaugurale delle trasmissioni ufficiali. Il programma rivela al pubblico un giovane presentatore italo-statunitense, Mike Bongiorno, che presto sarebbe diventato il “re del telequiz”, e segna il debutto di Antonello Falqui, che ne è il regista.

Bongiorno, che è stato scelto personalmente da Vittorio Veltroni, intervista personaggi italiani e internazionali in partenza o in arrivo negli aeroporti e nei porti italiani. L’altro intervistatore del programma è Armando Pizzo, giornalista Rai.

Piero Abrate