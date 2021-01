Accadde oggi… nel 2010 s’inaugura a Dubai il grattacielo più alto al mondo

E’ il 4 gennaio 2010 quando a Dubai s’inaugura il grattacielo più alto al mondo. E’ il Burj Khalifa, che con i suoi 828 metri si pone al primo posto in assoluto tra le strutture che svettano nel cielo. In pratica, l’avveniristica struttura di 160 piani supera di oltre 300 metri il detentore del record, la torre Taipei 101 a Taiwan. La torre centrale ovale è circondata da altre strutture minori. Queste torri ne replicano la forma per diminuirne la resistenza al vento. La superficie totale è di 344.000 metri quadrati. L’edificio è intitolato all’emiro di Abu Dhabi Khalifa bin Zayed Al Nahayan, presidente degli Emirati Arabi Uniti dal 2004.

Proprietario del Burj Khalifa è l’Emaar Properties; il principale costruttore è una joint-venture tra la sudcoreana Samsung C&T, che ha costruito il Taipei 101 e le Petronas Towers, il gruppo belga Besix e l’Arabtec, con sede negli Emirati Arabi Uniti.