Alcuni utili consigli su come mantenere l’abbronzatura più a lungo

Sei di ritorno dalle vacanze estive e vorresti mantenere la pelle abbronzata ancora per un pò? Allora questo articolo fa al caso tuo. Di seguito troverai alcuni semplici consigli per far sì che l’abbronzatura acquisita durante le lunghe giornate in spiaggia possa durare più a lungo.

Dieta e idratazione interna

Uno dei primi passi da seguire per mantenere il colorito estivo è quello di seguire un’apposita dieta. Si tratta di mangiare dei cibi che stimolino la melanina. Così, è bene prediligere tutti quegli alimenti giallo-arancio come le albicocche o le carote, l’olio d’oliva e la frutta secca e i frutti rossi.

Inoltre è bene privilegiare tutti gli alimenti ad alto contenuto di acqua e ricchi di vitamina C. Quest’ultima in particolare, favorisce l’aumento delle difese immunitarie e regola la produzione di melatonina. Un esempio: gli spinaci, i kiwi, la lattuga, i pomodori o il radicchio.

Non dimenticare inoltre di bere molta acqua, infusi o the. In questo modo si manterrà la pelle idratata dall’interno, evitando che si screpoli e crei inestetismi.

L’importanza dell’idratazione per mantenere l’abbronzatura (Pixabay)

Idratare ed esfoliare la pelle

Un altro accorgimento che aiuterà a mantenere la pelle abbronzata per più tempo, è quello di idratarla dall’esterno. Attenzione però: è meglio utilizzare oli naturali perché più efficaci. Prediligere quindi l’olio di karité, quello di mandorla o creme a base di acido ialuronico.

Altra pratica molto utile è quella di esfoliare la pelle. È ormai assodato, infatti, il fatto che lo scrub aiuti a rinnovare il colorito e rendere il derma più luminoso.

Idratare la pelle dentro e fuori (Pixabay)

Abbraonzatura più a lungo: no all’aria condizionata e all’abbigliamento stretto

Per mantenere la pelle dal colorito estivo, è necessario evitare tutte quelle pratiche che la potrebbero fare screpolare. Quindi, mi raccomando: fare attenzione all’uso dell’aria condizionata. Questa, infatti, è responsabile di secchezza e disidratazione. La stessa cosa vale per i vestiti troppo attillati e per i prodotti alcolici come i profumi. L’ideale sarebbe quindi utilizzare abiti comodi ed essenze naturali per profumarsi.