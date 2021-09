Alimentazione sana, la sua importanza e cosa significa

Bastano poche regole per seguire una alimentazione sana, non c’è bisogno di tante restrizioni, solamente qualche attenzione e niente più. Fondamentale in ogni periodo della nostra vita per poter mantenere un aspetto sano e soddisfare il nostro gusto.

Ormai è appurato scientificamente che attraverso l’alimentazione possiamo prevenire molti disturbi ed alcune malattie pericolose, quindi, come diceva Feuerbach “L’uomo è ciò che mangia“.

Mangiare bene per vivere meglio

Se ciò che mangiamo influenza la nostra salute e la nostra vita, seguire un regime alimentare equilibrato ci può portare diversi vantaggi. Abbiamo il potere di trasformare il cibo non solo in energia ma soprattutto in qualcosa di importante per vivere al meglio e più a lungo.

La sana alimentazione implica una dieta alimentare dove gli alimenti non siano solo uno strumento per placare la fame o la gola ma soprattutto un modo per aiutare il nostro organismo a dare il meglio che possa.

Siamo tutti esseri differenti, è vero, ma ognuno di noi ha bisogno di una quantità ben precisa di energia, quindi carboidrati, proteine e grassi per poter stare bene. La proporzione dovrebbe essere più o meno questa:

Il 50-55 % dai carboidrati che rappresentano il nostro carburante. Si trovano in cereali, legumi, tuberi, non solo pasta, riso e dolci.

Circa 10-15% da proteine di buona qualità, che contengono amminoacidi essenziali per la formazione, crescita e rinnovamento delle cellule e tessuti. Li troviamo nella carne, pesce, uova, latte e derivati, oltre che legumi.

Circa 30-35% sotto forma di grassi. Da preferire i grassi vegetali contenuti nel pesce azzurro, nell’olio extravergine di oliva e nella frutta secca. Sono importanti e c ‘è bisogno anche di loro per una sana alimentazione. Da limitare i grassi di origine animale.

Secondo L’Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbero essere evitate 1/3 delle malattie cardiovascolari e dei tumori se la nostra alimentazione fosse sana e controllata.

Qualche regola da seguire per un’alimentazione sana

Oggi siamo attenti a ciò che mangiamo ma a volte scordiamo poche regole da seguire, capaci di indirizzarci sulla via giusta, senza troppa fatica.

Controllare le etichette degli alimenti perchè proprio sopra di esse ci sono tante informazioni sui prodotti che comperiamo: l’origine, la sua qualità e conservazione;

Consumare una maggior quantità di alimenti di origine vegetale: verdura, sia cruda che cotta, frutta fresca e legumi;

Orientarsi verso la stagionalità degli alimenti e la provenienza a chilometro zero;

Variare nella tipologia di piatti o si rischia di introdurre sempre le stesse sostanza e dimenticarne altre, per semplice abitudine;

Riassumendo

La qualità e la quantità di cibo influenzano la nostra salute quindi la nostra vita. Mangiare bene non significa rinunciare al gusto, anzi, se introduciamo nuovi alimenti e variamo non ci annoieremo con i soliti piatti in tavola. In genere non esistono cibi da eliminare completamente ma da limitare o prediligere.

Oggi abbiamo a disposizione infinite informazioni, di cui è bene trovare le fonti, per poterci orientare al meglio su cosa portare in tavola ogni giorno. Perchè una sana e corretta alimentazione significa prima di tutto consapevolezza ed un minimo di impegno per garantirci una vita sana e felice.