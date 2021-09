Allenarsi a casa: rischi e benefici di farlo tra le mura domestiche

Il periodo della pandemia ha incrementato notevolmente l’abitudine di allenarsi a casa. Diventano sempre più popolari le lezioni online e le App che prevedono lo svolgimento di varie discipline sportive, dallo yoga al calisthenics, dal potenziamento fisico alla flessibilità. Se da un lato fare attività motoria apporta numerosi benefici, dall’altra bisogna tenere in conto dei possibili rischi dell’home training.

Perché scegliere di allenarsi a casa

Sono sempre più numerosi coloro che scelgono di allenarsi a casa e le ragioni sono diverse. Innanzitutto, è una soluzione low-cost. Poi, non comporta troppo stress mentale e fisico. Spesso, infatti, la sola idea di prepararsi, uscire e recarsi in palestra porta molte persone a rinunciare a questa buona abitudine.

Dedicare invece un momento della giornata all’allenamento casalingo sembrerebbe essere la soluzione ideale per coloro che non hanno sufficiente tempo libero. Così, sono in grado di conciliare lavoro, famiglia e una regolare attività motoria. Alcuni temono di frequentare ambienti affollati, soprattutto in questo periodo segnato dall’emergenza della pandemia. C’è chi si sente più sicuro in casa e preferisce evitare situazioni di assembramento.

Ecco che bisogni logistici, economici e personali spingono sempre più utenti a prediligere l’home training. Ma attenzione: se da un lato è vero che lo sport è un’attività salutare, allenarsi da soli a casa potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio.

Ragazza che si allena a corpo libero (Pixabay)

Rischi e precauzioni di allenarsi a casa

Se si decide di optare per lo sport in casa, bisogna fare molta attenzione agli esercizi che si praticano. Questi dovranno essere in linea con le proprie possibilità fisiche. È bene dunque valutare attentamente il proprio tono muscolare di partenza e allenarsi in maniera graduale, aumentando l’intensità di volta in volta.

È molto importante, poi, conoscere la corretta modalità di esecuzione di un esercizio. Bisogna dedicarvi la giusta attenzione e cura, senza distrarsi ed essere frettolosi. Se non si tiene in conto di questi accorgimenti, l’attività fisica risulterà essere più dannosa che benefica.

Ripetere un movimento erroneo, allenarsi troppo intensamente o senza la giusta concentrazione porta a sollecitare tendini e muscoli che, nel lungo periodo, ne risentiranno. Tutto ciò aumenta il rischio di incorrere in infortuni e traumi più o meno seri.

Coppia che si allena a corpo libero (Pixabay)

Benefici

Svolgere una qualsiasi attività motoria in modo continuativo e con le giuste precauzioni porta evidenti benefici al nostro organismo.Lo sport previene il rischio di obesità e di sviluppare problemi a livello cardiaco. Stimola il metabolismo e regola il ciclo sonno-veglia.

Grazie alle endorfine prodotte, aumenta il benessere psicologico e l’autostima. Chi si allena è inoltre in grado di mantenere la salute di ossa, articolazioni e muscoli. Per godere appieno di questi benefici, bisognerebbe abbinare al training uno stile di vita sano e una corretta alimentazione.

Ricordo inoltre che ogni routine di allenamento dovrebbe essere svolta in modo tale da prevedere:

Una fase iniziale di riscaldamento (10-15 minuti);

(10-15 minuti); Una parte tecnica in cui si svolge l’attività vera e propria (30-35 minuti);

in cui si svolge l’attività vera e propria (30-35 minuti); Una sessione di “ripristino” dedicata allo stretching e al rilassamento muscolare (10-15 minuti).

Infine è molto importante, poi, dedicarsi dei giorni di riposo, in modo tale che il muscolo possa avere il tempo di rigenerarsi.