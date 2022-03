Bicocca sospende corso di Paolo Nori su Dostoevsky poi fa retromarcia

L’Università Bicocca di Milano prima sospende un corso sullo scrittore russo Fedor Dostoevskij tenuto da Paolo Nori, poi fa precipitosa retromarcia dopo le pesanti critiche ricevute. La vicenda nasce dallo stesso saggista e traduttore che, nel corso di una diretta sul suo canale Instagram, racconta di aver ricevuto una mail in cui l’Università gli comunica di aver sospeso la serie di lezioni per “evitare ogni forma di polemica anche interna in quanto momento di forte tensione“, legato alla guerra in Ucraina. Il professore, quasi in lacrime, commenta: “Oggi in Italia è una colpa non solo essere un russo vivente, ma anche essere un russo morto“.

Le reazioni politiche

Immediata la serie di prese di posizione da parte della politica, tutte contro l’Università milanese e a favore di Nori. Il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni parla di scelta “stupida e violenta” e aggiunge: “fermate subito questa giostra infernale!“. Rincara la dose Matteo Renzi, che annuncia una interrogazione parlamentare alla ministra dell’Università Cristina Messa. “Proibire di studiare Dostoevskij contro Putin significa essere folli“, scrive il leader di Italia viva. E anche la deputata dem Marianna Madia annuncia una interrogazione parlamentare. A loro si aggiungono un’altra deputata del Pd, Beatrice Lorenzin, che parla di “Notizia assurda” e il senatore socialista Riccardo Nencini che commenta amaro: “Povera università e poveri noi“.

L'Università Bicocca di Milano avrebbe bloccato una serie di lezioni su Dostoevskij di Paolo Nori. Proibire di studiare Dostoevskij contro Putin significa essere folli. In questo tempo bisogna studiare di più, non di meno: in Università servono maestri, non burocrati incapaci. — Matteo Renzi (@matteorenzi) March 2, 2022

La retromarcia della Bicocca

Un putiferio che induce l’Università milanese a una precipitosa retromarcia, di cui dà notizia la AdnKronos: “Bicocca fa dietro front, si farà il corso su Dostoevskij“. La rettrice Giovanna Iannantuoni parla di “malinteso”, mentre nella nota ufficiale si legge: “Il nostro ateneo è aperto al dialogo e all’ascolto anche in questo periodo molto difficile che ci vede sgomenti di fronte all’escalation del conflitto“.