Bollettino Covid: oggi 101.762 nuovi casi, tasso di positività al 16,7%

Sono 101.762 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 612.821 tamponi effettuati, con un tasso di positività che sale al 16,6% (ieri era al 15,7%). Questi i dati dal bollettino odierno diramato dal ministero della Salute. Ieri i nuovi contagi riscontrati erano stati maggiori (155.659 casi di positività) ma a fronte di oltre un terzo in più di tamponi effettuati (993.201 test)

Attualmente sono 2.004.597 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 60.618 in più rispetto a ieri, mentre dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.554.344. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 227, in aumento rispetto alle 157 di ieri, che da inizio pandemia fa salire il totale dei decessi a 139.265. In terapia intensiva sono ricoverati 1.606 pazienti mentre i guariti sono 56.560.

I pazienti Covid occupano il 24% dei posti letto nei reparti ordinari e il 17% nelle terapie intensive

In Italia il tasso di occupazione di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti sale al 24% e, in 24 ore, il tasso cresce in 13 regioni: Valle d’Aosta (torna 45%), Abruzzo (22%), Calabria (al 36%), Campania (23%), Friuli (27%), Lazio (23%), Lombardia (28%), Molise (16%), PA Bolzano (16%), Piemonte (30%), Sicilia (30%), Toscana (21%), Umbria (30%). Stabili oltre soglia del 15%: Basilicata (19%), Emilia Romagna (21%), Marche (25%), PA Trento (20%), Puglia (16%),Veneto (23%). L’unica sotto soglia è la Sardegna (stabile a 12%). Il tasso è in calo ma alto in Liguria (36%). È quanto emerge dai dati del monitoraggio Agenas del 9 gennaio.

Mentre il 17% dei posti in terapia intensiva è occupato da pazienti Covid (era l’11% il 24 dicembre) e il tasso cresce in 9 regioni in 24 ore: Calabria (al 18%), Emilia Romagna (17%), Friuli Venezia Giulia (21%), Lazio (21%), Liguria (21%), Lombardia (16%), PA Trento (29%), Umbria (15%), Veneto (21%). Il tasso è stabile oltre la soglia del 10% in Abruzzo (15%), Campania (11%), Piemonte (23%), Sardegna (12%), Sicilia (16%), Toscana (20%),Valle d’Aosta (18%). In calo Marche (21%), PA Bolzano (18%). Le uniche Regioni sotto la soglia del 10% sono Basilicata (3%), Molise (5%) e Puglia (8%).