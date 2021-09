Brescia: quattordicenni ai domiciliari per aggressione ad una coetanea

Brescia, arrestate per aggressione quattro quindicenni dai Carabinieri di Brescia. I reati contestati sono: percosse, lesioni e atti persecutori ai danni di una coetanea. Tre di loro sono finite agli arresti domiciliari e una in comunità.

Le tre ai domiciliari sono state affidate ai genitori con divieto di uscire di casa se non per recarsi all’ufficio dei servizi sociali minorili e la scuola, secondo il tragitto più breve. La ragazza in comunità resterà per periodo da definire all’interno della struttura per seguire un percorso di rieducazione.



Le ragazzine sono italiane e abitano in provincia. In tutto, le poco leggiadre fanciulle coinvolte sono sette. Tre di loro non sono non imputabili perché hanno meno di 14 anni. Il gruppetto è responsabile di una brutale aggressione avvenuta nelle vicinanze del Parco San Polo di Brescia nei confronti di una coetanea, odiata da una di loro.

L’aggressione dovuta a gelosie

L’aggressione al parco è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo il fatto la vittima si è decisa a sporgere denuncia. All’origine di tutta la brutta storia pare esserci il fatto che la vittima si vedesse con l’ex fidanzatino di una della banda. Le indagini della Procura della Repubblica dei Minori di Brescia hanno analizzato anche i social network. Dalla bacheca della vittima gli agenti si sono accorti che la ragazzina era stata presa di mira da molto tempo. Era infatti oggetto di minacce e molestie del gruppetto.

Le prodezze compiute nei confronti della vittima venivano poi pubblicate sui propri profili “Instagram” e inviati agli amici tramite le chat whatsapp.