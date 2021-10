Castagne: il frutto simbolo dell’autunno

Tra i frutti tipici della stagione autunnale non possono mancare le castagne. Sono tipiche di cinque regioni d’Italia: Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio e Campania, sia dell’Avellinese che del Cilento.

Il loro periodo di raccolta va da settembre a novembre. Per essere consumate vengono spesso abbrustolite, motivo per il quale sono conosciute anche con il nome di caldarroste. Ma è possibile anche cuocerle al forno, farle lesse oppure trasformarle sotto forma di infuso. Inoltre la loro farina è utilizzata per la realizzazione di dolci.

Le castagne dovrebbero essere consumate con regolarità perché ricche di proprietà benefiche. Non solo rafforzano il sistema immunitario, ma aiutano a combattere i periodi di stress mentale e fisico. Berne l’infuso, invece, contribuisce a liberare le vie respiratorie.

Nell’antichità il castagno veniva chiamato “l’albero del pane”. Ne parla Senofonte, storico vissuto tra il 430 a.C. e il 355. I poveri, che non potevano permettersi di acquistare un bene primario come la pagnotta, la sostituivano con i frutti tipici dell’autunno, anch’essi ricchi di carboidrati complessi.

Scopriamo di più sulle proprietà e i benefici dei frutti tipici autunnali.

Castagne appena raccolte. Una, in cima, si trova ancora avvolta dal guscio spinoso (Pixabay)

Proprietà nutrizionali

I frutti tondeggianti dal guscio marrone sono un alimento altamente energico e ricco di nutrienti. Sono presenti in grandi quantità le fibre, le vitamine del gruppo B e i sali minerali. Tra questi si trovano il potassio, zinco, magnesio, calcio, fosforo e ferro.

Le castagne contengono carboidrati complessi che le rendono un ideale sostituto sia del pane integrale che dei cereali e sono adatte per gli intolleranti al glutine.

Castagne abbrustolite (Pexels)

I benefici delle castagne

I frutti tipici dell’autunno sono particolarmente ricchi di fibre. Per questo, garantiscono un senso prolungato di sazietà ed evitano incontrollati attacchi di fame. Facilitano anche il transito intestinale e regolano i livelli sia di colesterolo che di zuccheri nel sangue. Di conseguenza, migliorano la circolazione sanguigna e contribuiscono a mantenere il cuore in buona salute.

La presenza di vitamina B aiuta a rinforzare il sistema immunitario, accelerare il metabolismo e prevenire l’invecchiamento cellulare. Mangiare castagne mantiene in forma anche ossa e muscoli, grazie alla grande quantità di sali minerali che possiedono. Per questo motivo si rivelano particolarmente adatte per gli sportivi, ma anche per chi si trova ad affrontare un periodo di intenso stress sia fisico che mentale.

Fosforo, potassio e magnesio sono degli ottimi integratori naturali e contribuiscono a rinforzare il sistema nervoso. Il ferro, poi, rende questi frutti particolarmente indicati per combattere l’anemia.