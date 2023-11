Le prime gare di Champions League hanno già chiarito quali sono le squadre italiane che hanno più possibilità di superare i gironi per approdare agli ottavi di finale Champions e quelle che con tutta probabilità non ce la faranno, tranne in caso di miracolo sportivo: non tutto è mai perduto nel calcio.

Bene Inter e Napoli che superano la prova, male Lazio e Milan che steccano pesantemente subendo troppe reti nelle prime gare, intanto, Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona e Manchester City, si confermano le big della categoria a punteggio pieno in questa prima fase delicata della competizione.

Le Aquile non volano, i Diavoli si trasformano in pecorelle smarrite

Le squadre italiane presentano diverse situazioni statistiche dei gironi e la pesante sconfitta del Feyenoord ha impedito alla Lazio di Sarri di spiccare il volo, tuttavia la classifica del girone E è ancora aperta e tutto potrebbe ancora accadere.

Pessimo lo score del Milan, che più che una squadra indiavolata in campo sembrano pecorelle smarrite e il 3 – 0 subìto contro il PSG ribadisce soltanto il concetto e lo sottolinea, dopo le due gare precedenti terminate 0 – 0. Non si può sopravvivere in Champions senza segnare, ed è questo il punto debole dei Rossoneri: Milan vincente Champions quotato a 76, Lazio quotata a 101.

Inter e Napoli le italiane favorite in Champions

Le quote fissate dai bookmakers su Inter e Napoli si sono rivelate più che precise, infatti, i Nerazzurri dominano tra le italiane favorite alla vittoria della coppa dalle grandi orecchie quotati a 21, mentre i Partenopei sono quotati a 26.

Nei rispettivi gironi entrambe le squadre dopo le prime tre gare hanno braccato il secondo posto, i Partenopei con due vittorie e una sconfitta contro la terribile macchina da gol di Ancelotti, il Real Madrid, i Nerazzurri con un pareggio e due vittorie.

I veri problemi per le italiane cominceranno agli ottavi, perché i club favoriti alla vittoria della Champions 2024 sono partiti alla grande schiacciando gli avversari ed esaltando le loro doti sia a livello di spettacolo in campo che a livello statistico.

Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona sono le probabili semifinaliste di Champions

Il punteggio pieno nelle prime gare di Champions di questi club rispecchiano le previsioni statistiche dei bookmakers, infatti, Bayern, Real, Manchester City e Barcellona volano verso gli ottavi e rappresentano le probabili semifinaliste di questa edizione, a giudicare dai numeri messi a segno fino a oggi.

I campioni in carica allenati da Guardiola sono quotati a 3 mentre i Bavaresi sono i diretti concorrenti a quota 5.5. Sui siti di scommesse sportive affidabili dove sono contenute tutte le informazioni e le news statistiche, il Real Madrid di Carlo Ancelotti campione d’Europa nel 2022 è quotato a 7.5, mentre il nuovo Barcellona che sta tornando ai grandi livelli di qualche anno fa è quotato vincente a 11 e rappresenta la vera underdog di questa stagione, capace di scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio più spettacolare a livello mondiale.