Cibo fresco a tavola nel nostro fine settimana

Il caldo si fa sentire e per chi non è ancora in vacanza il cibo da disporre in tavola mette a dura prova la nostra fantasia. Non è facile accontentare tutti, soprattutto se il tempo a disposizione durante la settimana ci impone la solita insalata preconfezionata e poco più.

Ma arriva il fine settimana ed ecco la nostra creatività culinaria che viene rinvigorita.Abbiamo amici da vedere, cene da preparare o cui partecipare dove il ‘Must’ è cibo fresco e leggero.

Vogliamo stupire i nostri ospiti o prendere per la gola una persona in particolare

Perfetto, non ci facciamo scoraggiare, anche se non siamo mai stati dei perfetti cucinieri, oltre alle vecchie ricette che valgono sempre, possiamo curiosare sul web e trovare consigli preziosi sui quali elaborare la nostra fantasia.

Qualche consiglio pratico, semplice

Benissimo le insalate di riso: state pensando alla classica insalata di riso che può sempre piacere ma è la solita che tutti conosciamo: avete ragione. Possiamo variare nella scelta del riso ed il sapore cambierà subito, pure l’aspetto. Usiamo il profumatissimo riso Thai, Jasmine, o preferiamo quello rosso. Il riso venere si sposa perfettamente col pesce ed in un battibaleno abbiamo in tavola un piatto fresco e prelibato, oltre che sano. Verdure da unire, crude o saltate ed il piatto è pronto. Se invece della normale cottura del riso usate quella a vapore e cambiate il solito modo di condire utilizzando salsa di soia, meglio se iposodica, allora avrete un risultato più etnico/esotico.



Amate la carne ma l’idea di presentare la fettina non vi esalta? Potreste cucinare le stesse bistecchine di manzo, pollo, tacchino o quant’altro semplicemente in un giro di olio, padella bollente, dopo aver preparato, in una insalatiera, a crudo, olio evo, sale, pepe, menta o il condimento che preferite, magari aggiungendo peperoncino o curry, curcuma, ciò che preferite o avete a portata di mano (non tutto insieme, vi raccomando).



Potreste cucinare le stesse bistecchine di manzo, pollo, tacchino o quant’altro semplicemente in un giro di olio, padella bollente, dopo aver preparato, in una insalatiera, a crudo, olio evo, sale, pepe, menta o il condimento che preferite, magari aggiungendo peperoncino o curry, curcuma, ciò che preferite o avete a portata di mano (non tutto insieme, vi raccomando). Le uova sono il nostro asso nella manica: nel frigorifero le troviamo sempre e si prestano a mille ricette ed interpretazioni. Prepariamole sode, anche in precedenza, quando abbiamo quei 9 minuti di tempo, e le possiamo offrire tagliate a metà con il tuorlo tritato grossolanamente ed aggiunto alla salsa maionese o quella che preferiamo, sarà difficile sbagliare. Basteranno crostini di qualsiasi tipo ad accompagnare e via.

Tutto qui



Per il resto sono migliaia i consigli che ci possono aiutare. Ammettiamolo: un tempo era molto più difficile creare nuovi piatti, mentre ora, con l’aiuto di video dettagliati e ricette chiare e dotate di fotografie, possiamo tutti, indistintamente, trasformarci in ottimi cuochi e trascorrere un fine settimana all’insegna del relax e della buona cucina.