Cinque abitudini alimentari nemiche delle difese immunitarie

Tutto ciò che mangiamo influenza la salute. Vi presentiamo 5 abitudini alimentari nemiche del sistema immunitario. Il freddo inizia a farsi sentire e l’autunno è alle porte. In una situazione delicata come quella in cui ci troviamo ad oggi, a causa del Covid-19, è ancora più importante sviluppare le giuste difese per combattere gli agenti patogeni esterni.

Spesso, però, si sente parlare dei cibi che aiutano il corpo ad essere più forte, ma cosa lo indebolisce? Scopriamolo insieme.

Zucchero raffinato e alcol

Un uso eccessivo di cibi che contengono gli zuccheri raffinati inibisce i globuli bianchi. Si tratta delle cellule che svolgono la funzione di combattere infezioni, più o meno gravi, del corpo. Secondo quanto dimostrato, diminuivano la loro efficacia anche del 50% dopo il consumo di questa sostanza. Il consiglio dei medici è quello di evitare di mangiare merendine, dolciumi vari e altri “sfizi”, in maniera tale da mantenere il corpo in salute e reattivo.

Sarebbe bene fare un uso moderato anche di bevande alcoliche. Da un lato, compromettono il sistema immunitario, dall’altro riducono la capacità dell’organismo di guarigione. I soggetti che consumano dosi eccessive di questa sostanza sono maggiormente soggetti a infezioni di vario genere.

Junk food (Pixabay)

Junk food, sale, cibi processati

Usare troppo sale in cucina causa diverse malattie croniche e infiamma. Allo stesso modo, danneggia il microbiota intestinale, un batterio fondamentale per generare la risposta immunitaria. Alcuni studi hanno poi dimostrato come junk food e cibi processati non solo inibiscano l’azione dei globuli bianchi, ma vengano trattati, quasi come fossero l’infezione stessa.

Abitudini alimentari scorrette per la salute

Mangiare tutte le sostanze appena elencate non è, di per sé, dannoso, ma lo diventa nel momento in cui se ne dovesse fare un uso eccessivo e prolungato nel tempo. Permettersi degli sfizi a livello alimentare, ogni tanto, fa bene anche alla mente.

Attenzione però a non esagerare con questi alimenti perché potrebbero compromettere la salute stessa.