Cocaina nei cartoni della pizza, arrestato pizzaiolo a Milano

Cocaina spacciata tramite la consegna di pizze ma l’ideatore non l’ha passata liscia. Il pizzaiolo 38enne è stato arrestato. L’uomo nascondeva droga nel barattolo del sale nella cucina della pizzeria “King” a Giussano. Poi le stesse bustine le inseriva nascoste all’interno dei cartoni della pizza da asporto. Un sistema ingegnoso che permetteva doppia soddisfazione dei suoi clienti.

Traffico di cocaina scoperto per caso

All’interno della pizzeria “King” di Giussano nel milanese, si svolgevano i traffici illeciti del fermato. I carabinieri del posto hanno scoperto il losco giro in modo casuale. Nel pomeriggio di domenica 29 agosto verso le 17.00, stavano effettuando un normale servizio di controllo quando, in via Garibaldi, hanno notato un uomo uscire in maniera sospetta dalla pizzeria ‘King’”.

Gli agenti hanno fermato e segnalato il sospetto in Prefettura. L’uomo è risultato un 52enne originario di Cittanova, tossicodipendente e in possesso di una dose di cocaina appena acquistata nel locale.

A quel punto i militari hanno deciso di perquisire la pizzeria “King” . In un primo momento senza trovare niente ma proseguendo nella perquisizione sono riusciti a scovare 34 dosi di cocaina e una bustina per alimenti con ulteriori 21 grammi di stupefacente nascoste in un barattolo, tra il sale regolarmente utilizzato per la preparazione delle pizze”.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati anche un bilancino di precisione, due telefoni cellulari utilizzati verosimilmente per l’attività di spaccio e circa 700 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.