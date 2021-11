Combattere il freddo: quali sono i cibi che ‘scaldano’ di più?

Adesso che le temperature si sono abbassate, è bene sapere che esistono dei cibi che riscaldano. Sono in grado, cioè, di aumentare il calore corporeo e mantenerlo costante. Così, si potrà combattere il freddo non solo dall’esterno, accendendo il riscaldamento o vestendosi con capi pesanti, ma anche attraverso l’alimentazione.

La caffeina

La caffeina, così come anche la teina, è una sostanza che permette il rilascio degli acidi grassi nell’organismo. Questi fanno sì che la temperatura corporea aumenti, dando vita a un processo chimico chiamato termogenesi. In questo modo, le calorie prodotte si trasformano direttamente in calore.

Il cioccolato fondente

Una buona notizia per chi ama il cioccolato fondente: mangiarlo aiuta a combattere il freddo delle stagioni invernali. Questo grazie a diverse sostanze che sono contenute al suo interno e che hanno la proprietà di aumentare il battito del cuore.

Attenzione a non esagerare, però. Sebbene questo alimento abbia diversi benefici, è comunque ricca di grassi. Se si vuol aumentare il calore corporeo, inoltre, non bisognerebbe mangiarne più di 20 grammi, ovvero un quadratino, massimo due, di una tavoletta di cioccolato.

Una barretta di cioccolato fondente (Pixabay)

I legumi

I legumi sono particolarmente indicati perché ricchi di ferro. La mancanza di questa sostanza nell’organismo comporta, infatti, a percepire maggiormente il freddo. Se ne possono mangiare di tutti i tipi, dai ceci ai fagioli alle lenticchie. Per aumentare la sensazione di calore, l’ideale sarebbe consumarli nelle zuppe o nei minestroni.

Verdure e la vitamina A

La vitamina A è una sostanza che contribuisce ad aumentare il calore corporeo. È presente in grandi quantità nelle verdure, dalla lattuga agli spinaci, dalla zucca, al prezzemolo. Si trova anche nelle carote, zucchine e broccoli. Questi alimenti sono particolarmente ricchi di sali minerali che aiutano anche a combattere i malanni tipici della stagioni fredde come mal di gola o febbre.

Le spezie

Per trovare “calore” anche a tavola, l’ideale sarebbe introdurre le spezie. Queste hanno la proprietà di aumentare il livello di calore corporeo. Sono utili da consumare come tisana oppure per insaporire i pasti principali. Tra le varie, le più indicate sono lo zenzero, il pepe, la cannella, l’anice e il rosmarino.